会社のために身を粉にして働いても、いざ病気で倒れたときにどう扱われるかで、その企業の本性が透けて見える。投稿を寄せた50代男性（事務・管理／年収450万円）は、以前勤めていた福祉施設の会社での過酷な体験を明かした。当時、所長として配属されたものの、わずか1年後、激務の末に脳出血で倒れてしまったという。「早く出勤してくれとのことで３か月入院後に退院し」とあるように、会社から急かされて職場復帰を果たした男性