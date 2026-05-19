世帯年収が1000万円を超えても、必ずしも生活に余裕が出てくるとは限らない。千葉県の50代女性（専業主婦／世帯年収1100万円）は、結婚当初は夫の年収が400万円台、自身は280万円だったと投稿で明かす。結婚1年目に2980万円の建売住宅を35年ローンで購入し、2人の子どもを小中高すべて公立に通わせるなど、手堅いライフプランを歩んできた。ところが、夫の昇給とともに国からのサポートが次々と打ち切られ、家計のやりくりは一気に