植物は光合成によって生きるために必要な物質を作りますが、動物は基本的に光合成を行うことができません。シンガポール国立大学(NUS)の研究チームは、ホウレンソウの葉緑体由来の構造をマウスの目に投与することで光合成を行わせる研究の結果を報告しています。Transplanting light-dependent reactions for mammalian eye photosynthesis - Cellhttps://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(26)00469-1Eyes that photosynthes