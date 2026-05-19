ジュニアメジャー４冠を達成し「天才少女」と呼ばれる須藤弥勒（１４）＝高知・明徳義塾中３年／太陽自動車＝が１８日、高知で初タイトルを獲得した喜びと、さらなる高みを目指す意気込みを明かした。弥勒は１７日に高知・スカイベイＧＣで行われた高知県ジュニアゴルフ選手権中学女子の部（４９０８ヤード、パー７２）で６バーディー、２ボギーの６８で回り、２位に１０打差をつけて優勝。「距離は短いし、参加人数（７人）も少