楽天・金子京介内野手（２２）＝神奈川大＝が１９日からの日本ハム２連戦（エスコン）でプロ初の１軍昇格をすることが１８日、分かった。金子は２５年育成ドラフト４位で入団。右投げ右打ちの大型内野手で、１５日に支配下契約を結んでいた。１８６センチ、１００キロの恵まれた体格で長打力を持ち味としている。ファーム・リーグでは主に一塁で出場。３７試合で打率２割２分８厘、７本塁打、２３打点をマークしている。チ