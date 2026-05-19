◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）第８７回オークス・Ｇ１は２４日、東京競馬場の芝２４００メートルで行われる。阪神ＪＦ、桜花賞とＧ１・２連勝を飾ったスターアニスが、桜＆樫の史上１８頭目の牝馬２冠を達成できるかに注目の集まる一戦。管理する高野友和調教師（５０）＝栗東＝の熱い思いにヤマタケ（山本武志）記者が迫った。絶対女王へ、最大の難関かもしれない。スターアニスは