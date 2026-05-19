今月放送６０周年を迎える日本テレビ系「笑点」が、同じく今年創刊６０周年となる「週刊プレイボーイ」（集英社）と異色のコラボを果たすことが１９日、明らかになった。笑点レギュラーメンバー全員が「笑点版」「プレイボーイ版」の２パターンで撮り下ろした特別ビジュアルを撮影。「笑点版」は、おなじみのカラフルな着物姿で明るく楽しげなイメージな一方、「プレイボーイ版」はダークスーツをまとい、笑点でのイメージカラ