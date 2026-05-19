日本ハム・清宮幸太郎内野手（２６）の父・克幸氏（５８）が共同経営するグルテンフリーの玄米うどん専門店「絵空事」が１８日、Ｆビレッジ「ＳＵＮＮＹＴＥＲＲＡＣＥ」にオープンし、克幸氏が幸太郎とともにメディアデーに参加。初の親子共演となった。克幸氏は冒頭で「本日は初共演でございます。親子初共演ということで、私も楽しみにしております」とあいさつ。幸太郎について聞かれ「ようやく大人の体になった。脂肪が