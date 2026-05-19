トルコ・テキルダーで、駐車列の中から動き出した車に走ってきた別の車が衝突する瞬間がカメラに捉えられた。突っ込んだ車は25メートルにわたって回転して停止。2台の車は大きく破損した。この事故により、子ども2人を含む5人が病院に搬送されている。駐車列から出ようと…後続車が激突トルコ・テキルダーで撮影されたのは、一列に並んだ駐車の列だ。そのうちの1台が動き出した瞬間、後ろから走ってきた別の車が衝突した。ぶつけら