俳優・杉本哲太が、町田啓太が主演を務める日本テレビ系土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（毎週土曜後9：00）の第7話（23日放送）にゲスト出演することが19日、発表された。主人公・浮田タツキ（町田）の父を演じる。【写真】子どもたちも同時解禁！生徒に囲まれる町田啓太本作は、学校に行けない子どもたちが安心して過ごせるフリースクールを舞台にしたヒューマンドラマ。教室長・タツキは「楽しいことだけ、やろう！
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