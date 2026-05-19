本日5月19日、Mrs. GREEN APPLEの藤澤涼架（Key）が33歳の誕生日を迎えた。 （関連：【動画あり】永瀬廉と藤澤涼架、日曜劇場『リブート』小道具づくりをする様子） 昨年の7月8日にデビュー10周年を迎え、年明けからはフェーズ3をスタートさせたMrs. GREEN APPLE。バンドとして目覚ましい活躍を続けるなかで、藤澤はキーボーディストとしてだけでなく、俳優やタレントとしても存在感を