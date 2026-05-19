開幕から本塁打を量産している村上(C)Getty Images日本で三冠王となった怪物は、野球の本場でも異彩を放っている。ホワイトソックスとの2年総額3400万ドル（約53億円）契約の1年目を謳歌する村上宗隆だ。「言葉で説明するより結果で残していきたい」【動画】歴史的ハイペースでHR量産！村上宗隆の豪快17号をチェック入団会見で、そう語った姿が思い出される。当時の村上はNPBでの過去2シーズンにおける空振り率（36％）の高