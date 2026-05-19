【ニューヨーク共同】米電力大手で南部フロリダ州を地盤とするネクステラ・エナジーと、南部バージニア州などで電力事業を展開するドミニオン・エナジーは18日、経営統合で最終合意したと発表した。人工知能（AI）向けデータセンターの拡大で電力需要が急増する中、発電設備や送配電網への投資を効率化し、事業規模を拡大する。株式交換方式で統合する。ドミニオンの株主は保有株1株につきネクステラ株約0.8株を受け取る。関係