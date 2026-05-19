【ニューヨーク＝木瀬武】１８日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前週末比１５９・９５ドル高の４万９６８６・１２ドルだった。値上がりは２営業日ぶり。トランプ米大統領が自身のＳＮＳで予定していたイランへの攻撃を延期すると投稿し、幅広い業種の銘柄で買い注文が優勢となった。ＩＴ業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は１３４・４２ポイント安の２万６０９０・７３だった。