中国広東省珠海市の拱北税関によると、「澳車北上（マカオナンバー車の中国本土乗り入れ政策）」の実施以来、5月17日午前10時の時点で、拱北税関傘下の香港・珠海・マカオ大橋税関が出入境を確認したマカオ単独ナンバー車の累計台数が延べ500万台を突破しました。うち、今年1〜4月は延べ54万4000台に上っています。データによると、香港・珠海・マカオ大橋の出入境検問所を通過したマカオ単独ナンバー車が最初の100万台に達するま