北海道・松前警察署は2026年5月18日、器物損壊の疑いで松前町に住む無職の男（60）を逮捕しました。男は5月7日午後6時ごろ、福島町三岳にある共同住宅で、駐車中の乗用車の後部ナンバープレートとナンバープレートに取り付けられたフレームを折り曲げた疑いが持たれています。警察によりますと、8日に乗用車を所有する女性から交番に被害申告があり、事件が発覚したということです。その後、共同住