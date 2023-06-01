札幌・南警察署は2026年5月18日、窃盗の疑いで札幌市豊平区に住む大学生の男（22）を逮捕しました。男は2025年9月29日午後6時ごろから10月1日午前8時ごろまでの間、札幌市中央区の20代女性の自宅で、居間にあった現金約10万円が入った貯金箱1個を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、男は女性が別室にいる際、500円玉貯金をしていた女性の貯金箱を盗み、そのまま家を出ていったということです。男と女性はマッチングア