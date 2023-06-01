ウォール街の標識＝ニューヨーク（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】週明け18日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、前週末比159.95ドル高の4万9686.12ドルで取引を終えた。トランプ米大統領がイランへの再攻撃延期を表明したことを好感した買い注文が優勢だった。トランプ氏は交流サイト（SNS）に、19日に予定していたイランへの攻撃延期を米軍に指示したと投稿。湾岸諸国の首脳の仲介による戦闘終結へ