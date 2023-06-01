横浜（神奈川１位）と浦和学院（埼玉１位）が４強入りを決めた。横浜はプロ注目の最速１５４キロ右腕・織田翔希投手（３年）を、米大リーグ・ヤンキースが４人体制で視察。少なくとも日米１５球団が熱視線を送る中、試合は健大高崎（群馬１位）に逆転勝ちした。浦和学院は東京学館浦安（千葉２位）を８回コールドで下した。今秋ドラフト１位候補右腕の投球に、メジャー球団スカウトが熱視線を送った。横浜・織田は健大高崎打線