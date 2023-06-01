今日19日(火)も各地で暑さが続きます。こまめな水分補給を心掛けてください。日中の気温は、九州から東北にかけて、内陸を中心に多くの所で30℃くらいまで上がる予想です。西日本の一部では35℃に迫り、福島盆地など東北でも35℃くらいまで上がる所がありそうです。最高気温引き続き広く平年を上回る今日19日(火)も、広い範囲で日差しが照り付けて、気温がハイペースで上がるでしょう。九州から東北にかけて、季節先取りの暑さが