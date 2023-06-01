【経済指標】 【米国】 ＊NAHB住宅市場指数（5月）23:00 結果37 予想34前回34 【発言・ニュース】 ＊トランプ大統領 ・明日のイランへの攻撃計画を中止したと表明。 ・攻撃を延期するよう要請を受けた。 ・いつでもイランを攻撃できる態勢にある。 ＊片山財務相 ・Ｇ７の１日目の協議終了後に会見。 ・金融市場では引き続き警戒が必要。 ・債券売りに対し、各国で協調行動ということはない。 ・ボ