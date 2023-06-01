NY金先物6月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4558.00（-3.90-0.09%） 金６月限は続落。時間外取引では、米大統領のイランに対する圧力を受けて売り優勢となったが、売り一巡後は買い戻されて下げ一服となった。欧州時間に入ると、もみ合いとなった。日中取引では、米国がイラン産原油に一時的な制裁免除を提案したことを受けて買い優勢となったが、原油高が再開すると、戻りを売られた。 MINKABU PRESS