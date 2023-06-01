NY株式18日（NY時間16:22）（日本時間05:22） ダウ平均49686.12（+159.95+0.32%） S＆P5007403.05（-5.45-0.07%） ナスダック26090.73（-134.41-0.51%） CME日経平均先物61515（大証終比：+855+1.39%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は上下動。本日はイラン情勢を巡って情報が錯そうしており、朝方は米国がイラン産原油に一時的な制裁免除を提案していると伝わったことでダウ平均は上昇