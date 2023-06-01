登山家・野口健の娘で、タレントとしても活動する野口絵子が、9歳で八ヶ岳登山に挑戦した際の“死を覚悟した体験”を振り返った。吹雪の中、「お父さん助けて」と涙ながらに訴えた絵子。しかし父・健から返ってきたのは、想像していた言葉ではなく……。 【TVer】「最低ですね！」野口絵子が“一生泣かない”と決意した出来事にザキヤマも同情 「山で死にかけた話」をテーマに、これまでに経験した過酷な登山体験を語っ