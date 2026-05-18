「ドリス ヴァン ノッテン（Dries Van Noten）」から、「ハンド&ボディ」ラインが登場した。ドリス ヴァン ノッテン青山店、ニュウマン高輪店、西武池袋店、阪急梅田本店2F、京都BAL店、公式サイトで取り扱っている。【画像をもっと見る】ドリス ヴァン ノッテンのビューティは2023年に日本上陸。新アイテムのハンド＆ボディラインは、ヴィーガン処方で敏感肌を含むすべての肌タイプに寄り添うコレクション。軽やかなつけ