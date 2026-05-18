「ディオール（DIOR）」が、「ディオール バックステージ」シリーズからハイライト スティックとメイクキープミストを5月29日に発売する。公式オンラインブティックおよび一部店舗では5月20日から先行で販売する。【画像をもっと見る】ディオール バックステージ シリーズは、ランウェイやフォトシューティング、レッドカーペット、イベントの舞台裏からインスピレーションを得たアイテムを展開する。新作ハイライト ステイ