◇鈴木康弘氏「達眼」馬体診断鈴木康弘元調教師（82）がG1有力候補の馬体ベスト5をセレクトする「達眼」。「第87回オークス」（24日、東京）ではアランカール、スターアニス、ラフターラインズ、ドリームコア、ジュウリョクピエロをピックアップした。ドリームコアは弟子の萩原調教師の管理馬。ひいき目かもしれませんが、馬体の張りも毛ヅヤもメンバー随一に見えます。まだキ甲が抜けていない成長途上の若馬なのに筋肉はボ