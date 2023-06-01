■シリウスＶ 337円(+80円、+31.1％) ストップ高 シリウスビジョン [東証Ｓ]がストップ高。前週末15日の取引終了後に、26年12月期の連結業績予想について、営業利益を1億1000万円から1億5000万円（前期1億4000万円の赤字）へ、最終利益を2億円から5億2000万円（同7億3100万円の赤字）へ上方修正したことが好感された。子会社であったウェブインパクトが、株式譲渡に伴い連結対象から除外されることになったため売上高は