■グロービング 2,522円(+263円、+11.6％) グロービング [東証Ｐ]が3日ぶり急反騰。企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）を支援する独自のコンサルティングサービス（JI型）を特長とし、業績は爆発的な成長トレンドにある。24年11月に東証グロース市場に新規上場したニューフェースだが、今年4月30日付でプライムに市場変更する。稀に見るスピード出世