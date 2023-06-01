左のエース候補がさらなる勢いをもたらす。ヤクルト・高橋が19日の巨人戦で今季初登板初先発。チームは首位快走中で、神宮外苑で最終調整し「先発投手が頑張っている。自分も負けないように」と力を込めた。オフから状態が万全ではなく、時間をかけて調整してきた。「長かったっすね」とようやく自身の開幕を迎える。池山監督からは昨年10月の就任会見で「エースといわれる人がいない。奥川、高橋の2人がしっかりしないと」と