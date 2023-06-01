◇鈴木康弘氏「達眼」馬体診断鈴木康弘元調教師（82）がG1有力候補の馬体ベスト5をセレクトする「達眼」。「第87回オークス」（24日、東京）ではアランカール、スターアニス、ラフターラインズ、ドリームコア、ジュウリョクピエロをピックアップした。スターアニスは短距離血統を忠実に体現しています。短い腹、筋肉でせり上がった肩、ボリューム満点の胸前、分厚い尻と臀部（でんぶ）。典型的な短距離体形です。2400メート