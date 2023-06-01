◇鈴木康弘氏「達眼」馬体診断鈴木康弘元調教師（82）がG1有力候補の馬体ベスト5をセレクトする「達眼」。「第87回オークス」（24日、東京）ではアランカール、スターアニス、ラフターラインズ、ドリームコア、ジュウリョクピエロをピックアップした。映画の原作にもなった「重力ピエロ」（伊坂幸太郎著）は03年上半期の直木賞候補に挙がりました。ジュウリョクピエロもオークス候補に挙げておきたい。各部位のつながりに遊