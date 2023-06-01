◇大相撲夏場所9日目（2026年5月18日両国国技館）12場所ぶりに大関復帰の霧島が、顔面を強打し額などから流血しながらも平幕・若元春を力強く寄り倒し、3場所連続で9日目に勝ち越しを決めた。1敗で並んでいた小結・若隆景、平幕・翔猿がともに敗れたため、気迫の相撲で再び単独トップに浮上。大関・琴桜は平幕・豪ノ山にはたき込まれ早くも7敗目を喫した。血のにじんだ顔が気迫の相撲を取り切った証だった。霧島は支度部屋