◇大相撲夏場所9日目（2026年5月18日両国国技館）押し相撲は乗っている時は連勝するが、歯車がかみ合わなくなると連敗する傾向がある。我々の世界では、つら相撲と呼ぶが、今場所の豪ノ山はその流れが良い方向に出ている。琴桜戦もいったん押し返されて土俵際まで下がったが、俵伝いに回り込んで逆転のはたき込みを決めた。琴桜戦は過去1勝9敗と苦手にしていたが、今場所は前に出る圧力がいつも以上にある。土俵際で引き技