巨人の戸郷が19日のヤクルト戦（いわき）に先発する。先輩のロッキーズ・菅野が前日、王手をかけてから3試合目で日米通算150勝を達成。自身も今季3度目の先発での初白星へ「菅野さんを見て勉強しなきゃいけない部分もあるし、今までたくさん背中で見せてくれた。いい恩返しができれば」と同じく“三度目の正直”を狙う。チームは6連勝中で、今季の地方球場は4戦4勝。地方は通算6試合で3勝1敗の右腕は「地方球場は結構投げて