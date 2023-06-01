スウィートハピネスは前走の桜花賞が道中で他馬と接触があり、不完全燃焼の13着。対馬厩務員は「エンジンのかかりが遅いので、不利は痛かった」と振り返る。キャリア6戦目で初めての東京遠征。「落ち着きがあるし、輸送は問題なさそう。長くいい脚を使えるのがセールスポイントなので、長い直線はいい」と歓迎した。