◇鈴木康弘氏「達眼」馬体診断史上3組目の母娘制覇だ。鈴木康弘元調教師（82）がG1有力候補の馬体ベスト5をセレクトする「達眼」。「第87回オークス」（24日、東京）ではアランカール、スターアニス、ラフターラインズ、ドリームコア、ジュウリョクピエロをピックアップした。中でもアランカールは、16年のオークスを制した母シンハライト譲りの中長距離体形。阪神JF、桜花賞ともに5着に敗れたが、2400メートルの樫の舞台で逆