ソフトバンクからトレード加入したDeNAの尾形が、順調なら交流戦序盤に新天地デビューする可能性が出てきた。16日にファーム・リーグのヤクルト戦に先発。5回63球で2安打無失点で、最速は158キロだった。次回は中6日で23日の同中日戦登板が見込まれ、相川監督は「もう一回ファームで投げて、本人に確認して、いけるのであればその次は1軍で、となるかもしれない」と説明した。