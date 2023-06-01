バレーボール男子の欧州チャンピオンズリーグ（CL）は17日、トリノで決勝が行われ、日本代表主将の石川祐希が所属するペルージャ（イタリア）がザビエルチェ（ポーランド）を3―0で下し、2連覇を達成。石川は途中出場した。ペルージャは世界クラブ選手権、スーパー杯、リーグ優勝と合わせ今季4冠。今季限りでの退団が現地で報じられた石川は、来季トルコ1部ジラート・バンクへの移籍が決定的となっている。