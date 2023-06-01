◇鈴木康弘氏「達眼」馬体診断ソルパッサーレは前走の忘れな草賞が好位の外で流れに乗ったが直線、伸びを欠いて10着。井本助手は「器用に立ち回れるタイプではないので、外（8枠13番）はいいと言っていたけど、前が崩れる展開。いろいろかみ合わなかった」と敗因を分析する。大跳びで伸び伸び走れる東京は歓迎。「競馬で引っかかるようなところはないし、余力を残して直線に入ることができれば」と力を込めた。