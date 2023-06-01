DeNAのドラフト2位・島田がニックネーム「ハマのモアイ」を浸透させることを誓った。横顔がモアイ像に似ていると、中学時代からのあだ名で「たくさん勝って、ファンの方に覚えてもらいたい。三浦大輔さんの“ハマの番長”のようなネーミングになればうれしい」。13日の中日戦でプロ初勝利を挙げ、お立ち台で「どうもモアイです」と自己紹介。このフレーズのタオルが早くも発売され、今後の活躍次第で新たな「モアイグッズ」も