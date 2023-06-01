◇大相撲夏場所9日目（2026年5月18日両国国技館）豪ノ山が2日連続の結びで大関を連破した。この日は土俵際のはたき込みで琴桜に勝利。突き放せず組み合う形になったことには反省しつつも「とっさに体が動いたので良かった。自信にはなります」と冷静に振り返った。上位総当たりの位置に番付を戻した場所で2敗をキープ。後半戦に向け「もっと下からいければ。集中していかないと」と気を引き締めた。