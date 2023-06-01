◇鈴木康弘氏「達眼」馬体診断鈴木康弘元調教師（82）がG1有力候補の馬体ベスト5をセレクトする「達眼」。「第87回オークス」（24日、東京）ではアランカール、スターアニス、ラフターラインズ、ドリームコア、ジュウリョクピエロをピックアップした。ラフターラインズは丸みのある柔らかい筋肉を前後肢にバランス良くつけています。ゴムまりのように弾力性に富んだ体つき。肩が立ち気味ですが、柔らかい首の使い方ができる