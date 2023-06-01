16日の日本ハム戦で急きょ先発を回避した西武・隅田が、22日からのオリックス3連戦での登板に照準を定めた。埼玉県所沢市の球団施設で約1時間ほど軽めの練習を行い「週末に登板することを目指してしっかり調整していきたい」と万全を強調した。試合の前日に広背筋に張りを感じたといい、メディカルスタッフとも相談して回避を判断。今季オリックス戦では2試合に先発して0勝1敗だが「目の前の一戦一戦に集中して頑張りたい」と