スタイルアップのために「体重を減らしたい」「お腹や太ももを引き締めたい」と試行錯誤してダイエットに取り組んでいる方は少なくないと思います。そこで参考にしたいのが、スラリとした細身のスタイルから発せられる低音ラップのギャップで女性ファンが急増中のMAMAMOOのムンビョルが実践したダイエット法です。14kg減量に成功したことでも有名な彼女は、一体どうやって痩せたのでしょうか？🌼減量成功で体重54kg→47kgに
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