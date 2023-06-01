サマースタイルアワード湘南予選ボディコンテストのサマースタイルアワード湘南予選が17日、神奈川・横須賀市はまゆう会館で開催された。グラマラス部門に出場したタレントの風吹ケイが見事優勝。自身のインスタグラムで喜びを報告した。この大会ではフィジーク、スポーツモデル、ビキニモデルなどの部門に加え、特別開催のグラマラス部門が行われた。“ガチ”で挑んだ風吹は「優勝しました！！！ファンの皆様のおかげで推し