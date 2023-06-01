インスタグラムで報告プロレス界のビッグカップルに、海外でも驚きの声が続出した。世界最大のプロレス団体「WWE」で活躍する女子レスラーのIYO SKY（元・紫雷イオ）が17日、元新日本プロレスでWWEに移籍したNARAKU（元・EVIL）との結婚をインスタグラムで発表。日本、海外問わずファンが祝福したほか、WWE所属の仲間たちからも反響が集まっている。IYO SKYは2人で撮ったウェディングフォトを公開。「いつも温かい応援をしてく