大泉洋が主演を務める10月期ドラマ『俺たちの箱根駅伝』（日本テレビ系）より、伊藤沙莉の出演が発表された。「箱根駅伝」中継の要となるクールなセンターディレクター宮本菜月役を演じる。「箱根駅伝」伊藤はNHK連続テレビ小説『虎に翼』以降、初のGP帯の地上波ドラマ出演となる。【写真】山下智久、『俺たちの箱根駅伝』クランクイン！学生役の小林虎之介・奥智哉・菅生新樹と合流本作は、作家・池井戸潤が十余年の歳月を