バレーボール女子日本代表の紅白戦「ミズノマッチ」が１８日、東京・代々木第二体育館で開催された。紅組には石川真佑、秋本美空ら、白組には佐藤淑乃、北窓絢音らが入った。特別ルールの４セットマッチで行われ、白組が３−１（２５−１１、２５−２０、２２−２５、２５−１９）で勝った。女子日本代表同士の熱い戦いに、会場が沸いた。主将でエースの石川率いる紅組と、佐藤淑率いる白組。石川が繰り出す強打での大量得点に