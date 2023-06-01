ロードクロンヌは昨年2着に続く参戦となる。G1初挑戦だった前走フェブラリーSは道中2番手から積極的に運んで11着。安部厩務員は「結果的に後ろの展開になったけど、いい経験になった」と前向きに捉える。放牧でしっかり疲れを取り、再スタート。【2・1・1・0】と得意の京都ダートで巻き返しを図る。「千八、千九ぐらいがいい条件だと思うし、次につながる競馬を」と意気込んだ。